С 2011 года в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу

В общей сложности с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу.

Так, работы на двух новых путепроводах завершат в столице до конца года – "Текстильщиках-1" и путепроводе через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Как путепроводы помогают разгрузить дороги? И какие еще функции выполняют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.