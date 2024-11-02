Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 12:45

Транспорт

С 2011 года в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу

С 2011 года в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу

Собянин: в ближайшие годы в Москве построят 16 путепроводов через ж/д пути

В Солнечногорске питбайкеры ищут неизвестного, который устраивает им смертельные ловушки

ЦОДД рекомендовал автомобилистам выезжать на зимней резине из-за непогоды в Москве

Москвичам рассказали о доступных платных парковочных местах в городе

Дептранс рассказал о транспортной ситуации в Москве 2 ноября

Тематический "Дальневосточный экспресс" запустили на Арбатско-Покровской линии метро

1,6 млн машин проехали по связке МСД с Симферопольским шоссе с момента открытия

В Москве начал действовать динамический тариф на парковку

Новости часа: Москва создала льготы для предпринимателей в социально значимых сферах

В общей сложности с 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в Москве возвели 24 путепровода через железную дорогу.

Так, работы на двух новых путепроводах завершат в столице до конца года – "Текстильщиках-1" и путепроводе через железнодорожные пути МЦД-1, который соединит улицы 800-летия Москвы и Инженерную.

Как путепроводы помогают разгрузить дороги? И какие еще функции выполняют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМария РыбаковаИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика