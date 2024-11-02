Новые пешеходные маршруты появились на Лефортовской набережной

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) обустроили новые пешеходные маршруты на Лефортовской набережной в ходе благоустройства территорий, рассказал заммэра Петр Бирюков, которого цитируют в телеграм-канале КГХ.

Комфортный маршрут появился от главного корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана до факультета энергомашиностроения, еще дорожку сделали от Лефортовской площади до набережной. Кроме того, работники также преобразили территорию перед Лефортовским дворцом.

Теперь на месте обветшалых строений организован дополнительный подход к главному корпусу вуза. В ходе работ было обновлено гранитное мощение лестничного схода у здания, а на территории установили лавочки, разбили газон и оборудовали систему видеонаблюдения.

Еще вдоль Лефортовской набережной расширили тротуар, установили там защитные экраны и фонари с энергоэффективными светильниками и реорганизовали зону парковки. Сейчас в планах высадить около 30 красных кленов.

Между тем работы по возведению нового пешеходного моста запланированы и в Мневниковской пойме. Он свяжет районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, что даст жителям возможность передвигаться по дополнительному маршруту.

При этом постройка будет вписана в существующую и учтена в будущей улично-дорожной сети поймы. Предполагается, что с обеих сторон моста будут установлены пандусные сходы, а с южного берега возведут лестницу.