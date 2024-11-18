Полиция задержала таксиста за стрельбу по автобусу в Южном Медведкове

Фото: depositphotos/blinow61

Полицейские задержали таксиста, выстрелившего из пневматического оружия в автобус в Южном Медведкове во время дорожного конфликта. Об этом пресс-служба столичного главка МВД России сообщила на сайте.

В полицию обратился 48-летний водитель автобуса, который рассказал, что следовал по маршруту, когда в районе проезда Дежнева стрельбу открыл таксист. Тот затем скрылся. Пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали, однако у автобуса повреждено левое стекло водительской кабины.

Сотрудники ППС по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Ясном проезде. Им оказался 36-летний москвич. Он объяснил свой поступок тем, что водитель автобуса ему якобы посигналил.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Вандализм". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее во время интерактивного квеста в Москве аниматор выстрелил из охолощенного пистолета в шею 19-летней студентке. Он спустил курок настолько близко, что девушка получила огнестрельное ранение. Врачи оказали ей экстренную медпомощь.