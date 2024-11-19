Житель Жуковского открыл стрельбу по маршрутке из-за ссоры с водителем

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Полицейские задержали жителя подмосковного Жуковского после стрельбы по маршрутке из-за ссоры с водителем, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на улице Мясищева вечером 18 ноября. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что между водителем маршрутки и мужчиной возникла ссора, перешедшая в потасовку, в ходе которой последний причинил водителю телесные повреждения.

Кроме того, он выстрелил из предмета, схожего по конструкции с оружием, в лобовое стекло микроавтобуса. В результате пострадавший был госпитализирован в больницу.

После доставки злоумышленника в территориальный отдел полиции правоохранители установили его личность – им оказался местный житель 1977 года рождения. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, после которой уже и будет принято соответствующее решение.

Накануне конфликт со стрельбой по автобусу произошел в Южном Медведкове в Москве. В полицию обратился 48-летний водитель автобуса, который рассказал, что следовал по маршруту, когда в районе проезда Дежнева стрельбу открыл таксист. Тот затем скрылся.

Пассажиры и водитель общественного транспорта не пострадали, однако у автобуса повреждено левое стекло водительской кабины. Сотрудники ППС по горячим следам установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Ясном проезде. Он объяснил свой поступок тем, что водитель автобуса ему якобы посигналил.

