Суд в Москве приговорил к 2,3 года колонии мужчину за стрельбу по самокатчикам

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд приговорил к 2,3 года колонии общего режима Сергея Еремина, который стрелял из пневматического оружия по людям на электросамокатах на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В отношении 42-летнего мужчины было возбуждено дело по статьям о совершении из хулиганских побуждений насильственных действий, причинивших физическую боль, и о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Конфликт произошел вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. По версии следствия, злоумышленник не менее трех раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону граждан, передвигавшихся на электросамокатах, причинив одному из них телесные повреждения.

По версии обвиняемого, он выстрелил только один раз в воздух. Причиной своего поступка мужчина назвал инцидент с самокатчиками. Те, по его словам, врезались в его жену и друга.

