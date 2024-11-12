12 ноября, 12:36Происшествия
Суд в Москве приговорил к 2,3 года колонии мужчину за стрельбу по самокатчикам
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Суд приговорил к 2,3 года колонии общего режима Сергея Еремина, который стрелял из пневматического оружия по людям на электросамокатах на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В отношении 42-летнего мужчины было возбуждено дело по статьям о совершении из хулиганских побуждений насильственных действий, причинивших физическую боль, и о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия.
Конфликт произошел вечером 4 августа во 2-м Верхнем Михайловском проезде. По версии следствия, злоумышленник не менее трех раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону граждан, передвигавшихся на электросамокатах, причинив одному из них телесные повреждения.
По версии обвиняемого, он выстрелил только один раз в воздух. Причиной своего поступка мужчина назвал инцидент с самокатчиками. Те, по его словам, врезались в его жену и друга.
Стрелявшего по самокатчикам мужчину задержали в его квартире в Москве