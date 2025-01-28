Дептранс: прокат самокатов будет доступен в Москве при стабильной плюсовой температуре

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Прокат самокатов и велосипедов вновь будет доступен, когда в Москве днем и ночью установится стабильная плюсовая температура, передает ТАСС со ссылкой на Дептранс.

По данным ведомства, операторы подготавливают мобильные средства передвижения к сезону проката. Специалисты моют, ремонтируют самокаты и велосипеды, проверяют станции.

"О дате запуска сезона проката будет сообщено дополнительно", – рассказали в ведомстве.

Между тем климатолог Николай Терешонок отметил, что зимы становятся темплее с каждым годом. По словам эксперта, снег будет периодически выпадать, но не каждый год. Почва уже не промерзает, поэтому сложности будут сохраняться и углубляться.

Также он связал аномально теплый январь с подрывами "Северных потоков". Специалист подчеркнул, что к таким последствиям могли привести выбросы газа после диверсии. При этом он не исключил влияние климатического явления Эль-Ниньо, из-за чего январь стал самым жарким зимним месяцем в 2025 году.