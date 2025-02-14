Водитель BMW пострадал в ДТП с автобусом в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водитель BMW был госпитализирован после ДТП с автобусом в ТиНАО. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла около 00:23 на 26-м километре Киевского шоссе. Водитель BMW не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "НЕФАЗ" без пассажиров.

По факту дорожной аварии проводится проверка.

Ранее маршрутка врезалась в мачту освещения на шоссе Энтузиастов в подмосковной Балашихе. Два человека получили травмы, рассказали в экстренных службах. Пострадавших доставили в Ногинскую центральную районную больницу.

До этого один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля и микроавтобуса в Ленинградской области. Предварительно установлено, что пострадали 15 человек.