"Культура за 100 секунд": выставка "За стеной идеологии" проходит в Москве

Выставка "За стеной идеологии" проходит в центре визуальной культуры Béton.Там представлены работы советских и российских фотохудожников.

Премьера спектакля "Бедные люди" состоится в театре кукол имени С. В. Образцова. Это постановка по мотивам одноименного романа писателя Ф. М. Достоевского.

В музее "Собрание" открыта выставка "Почерк времени. Кабинетные аксессуары и почтовые открытки Серебряного века". Там можно увидеть письма и открытки XIX – XX веков.

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