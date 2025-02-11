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11 февраля, 09:50

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка о развлечениях москвичей стартовала в "Коломенском"

"Культура за 100 секунд": выставка о развлечениях москвичей стартовала в "Коломенском"

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Выставка "Зимние сезоны в Москве и Санкт-Петербурге" стартовала в музее-заповеднике "Коломенское". На ней показывают, как москвичи и петербуржцы развлекались в период с Рождества до Пасхи.

Тем временем в залах "РОСИЗО" можно посмотреть выставку "Формы и образы. Лаки". Она рассказывает о русской лаковой живописи. Среди экспонатов – шкатулки, ларцы, пудреницы, подносы, а также эскизы костюмов и декораций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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