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Новости

11 февраля, 22:30

Новости

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Собянин: путепровод через СЗХ у Новозаводской улицы будет достроен в 2026 году

Собянин объявил об открытии новой ледовой арены "Фили" на западе Москвы

Собянин поручил продолжить благоустройство объектов полиции в Москве

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог в Мнёвниковской пойме

Сергей Собянин рассказал о реставрации павильона № 35 "Главтабак" на ВДНХ

Собянин: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в шести районах Москвы

Новости часа: в Филевской пойме открылась современная ледовая арена "Фили"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленные по московскому стандарту поликлиники заработали еще в шести районах Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Заброшенная постройка демонтирована в жилом квартале на юго-востоке столицы, передает Госинспекция по недвижимости.

Снежный покров высотой один сантиметр появился в Москве после 25 суток бесснежья, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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