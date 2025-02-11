11 февраля, 22:30Новости
Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленные по московскому стандарту поликлиники заработали еще в шести районах Москвы, рассказал Сергей Собянин.
Заброшенная постройка демонтирована в жилом квартале на юго-востоке столицы, передает Госинспекция по недвижимости.
Снежный покров высотой один сантиметр появился в Москве после 25 суток бесснежья, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.