Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Обновленные по московскому стандарту поликлиники заработали еще в шести районах Москвы, рассказал Сергей Собянин.

Заброшенная постройка демонтирована в жилом квартале на юго-востоке столицы, передает Госинспекция по недвижимости.

Снежный покров высотой один сантиметр появился в Москве после 25 суток бесснежья, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.