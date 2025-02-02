"Мой район. Новости": в Тверском районе установят новые светофоры

На дорогах Тверского района станет безопаснее – вблизи самых посещаемых мест и на пешеходных переходах появятся новые светофоры. Всего в городе установят 50 новых объектов, а еще 200 модернизируют.

Специалисты ЦОДД будут ситуативно менять режимы работы светофоров, учитывая интенсивность движения. Работы проведут во всех округах, в приоритете – аварийные участки, крупные перекрестки и места притяжения жителей, такие как школы, поликлиники и досуговые центры.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".