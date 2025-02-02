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02 февраля, 22:05

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"Мой район. Новости": в Тверском районе установят новые светофоры

"Мой район. Новости": в Тверском районе установят новые светофоры

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На дорогах Тверского района станет безопаснее – вблизи самых посещаемых мест и на пешеходных переходах появятся новые светофоры. Всего в городе установят 50 новых объектов, а еще 200 модернизируют.

Специалисты ЦОДД будут ситуативно менять режимы работы светофоров, учитывая интенсивность движения. Работы проведут во всех округах, в приоритете – аварийные участки, крупные перекрестки и места притяжения жителей, такие как школы, поликлиники и досуговые центры.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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