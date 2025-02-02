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02 февраля, 09:30

Общество

В Боткинской больнице провели более 10 тысяч операций по лечению аневризмы аорты

В Боткинской больнице провели более 10 тысяч операций по лечению аневризмы аорты

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Во флагманском центре Боткинской больницы успешно лечат пациентов с аневризмой аорты, применяя современные хирургические методики. Заммэра Анастасия Ракова подчеркнула, что успешное лечение сердечно-сосудистых заболеваний зависит от профессионализма врачей, качественного оборудования и современных технологий.

В Боткинской больнице с 2015 года реконструировали 11 корпусов и оснастили их передовыми медицинскими комплексами. Первый заместитель директора центра Зураб Багателия отметил, что учреждение стало многопрофильным научно-клиническим центром. Помимо медицинской помощи здесь ведется образовательная и научная деятельность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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