01 февраля, 09:30Общество
Роспотребнадзор нашел на маркетплейсах опасную для здоровья незамерзайку
Управление Роспотребнадзора по Москве обнаружило на маркетплейсах опасную для здоровья незамерзайку.
Специалисты взяли образцы, не предупреждая продавцов. Экспертиза показала превышение метанола. В ведомстве напомнили, что использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автомобилем запрещено. Один из маркетплейсов уже заблокировал карточки с сомнительными товарами.
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