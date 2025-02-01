Роспотребнадзор нашел на маркетплейсах опасную для здоровья незамерзайку

Управление Роспотребнадзора по Москве обнаружило на маркетплейсах опасную для здоровья незамерзайку.

Специалисты взяли образцы, не предупреждая продавцов. Экспертиза показала превышение метанола. В ведомстве напомнили, что использовать метиловый спирт в средствах по уходу за автомобилем запрещено. Один из маркетплейсов уже заблокировал карточки с сомнительными товарами.

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