Синоптик Тишковец: небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве 2 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшой снег и до 2 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье, 2 февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

Синоптик отметил, что в течение дня прогнозируется облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Температура воздуха в столице составит от 0 до 2 градусов тепла, по области – от минус 2 до 3 градусов тепла.

Также прогнозируется юго-западный, западный порывистый ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит около 747 миллиметров ртутного столба.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал на следующей неделе похолодание ночью до минус 5 градусов. По его словам, с 3 февраля возможны отрицательные температуры: ночью минус 3–5 градусов, а днем – минус 1–2 градуса.

Также он рассказал, что в столице в феврале вновь наступит "подобие зимы", однако условий для снега не прогнозируется.

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