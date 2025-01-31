Синоптик Вильфанд: с 3 февраля температура в Москве опустится ниже 0

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Столбики термометров в Москве опустятся до минус 5 градусов с 3 февраля. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости.

По его словам, 31 января будет установлен еще один рекорд. На следующий день, как утверждает синоптик, в городе сохранится высокая температура – до плюс 5 градусов. Однако уже в воскресенье, 2 февраля, столбик термометра опустится до 0 градусов.

Вильфанд заявил, что на следующей неделе возможны отрицательные температуры: ночью минус 3–5 градусов, а днем – минус 1–2 градуса.

"Существенных осадков не ожидается. Небольшой снежок возможен, но совсем небольшой, потому что давление повышенное", – предупредил синоптик.

Между тем ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова спрогнозировала на следующей неделе в Москве снег и похолодание ночью до 10 градусов ниже нуля. По ее словам, с 3 по 9 февраля температура днем составит от 2 до 7 градусов с отрицательным значением, а снег придет в столицу 4 и 5 февраля.

