В Москве прошел финал международного фестиваля "Студфест"

Финал 5-го международного фестиваля "Студфест" объединил студентов, занимающихся предпринимательством и инновационными разработками. В числе представленных проектов – грузовой беспилотник, ускоряющий логистику почти в 2 раза, и средство блокировки раковых клеток на генном уровне. Эти разработки стали главными событиями форума.

Самым успешным участникам вручили сертификаты на обучение и стажировку в крупных российских компаниях. Зрительским голосованием победителем фестиваля стала студентка Высшей школы экономики Наталья Сологор. Завершился форум яркой шоу-программой с участием популярных артистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.