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02 февраля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": 209-я городская поликлиника в Раменках открылась после ремонта

"Мой район. Новости": 209-я городская поликлиника в Раменках открылась после ремонта

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В Раменках после капитального ремонта вновь открылась 209-я городская поликлиника. Теперь жители могут пройти обследование у узких специалистов рядом с домом.

Обновленные московские поликлиники соответствуют новому стандарту: самые востребованные кабинеты расположены на первых этажах для удобства пациентов, появились зоны отдыха для врачей и посетителей. Также в здании полностью заменили коммуникации, а в жаркую погоду его будет охлаждать современная система кондиционирования.

Программу реконструкции поликлиник планируют завершить до конца года.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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