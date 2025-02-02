"Мой район. Новости": 209-я городская поликлиника в Раменках открылась после ремонта

В Раменках после капитального ремонта вновь открылась 209-я городская поликлиника. Теперь жители могут пройти обследование у узких специалистов рядом с домом.

Обновленные московские поликлиники соответствуют новому стандарту: самые востребованные кабинеты расположены на первых этажах для удобства пациентов, появились зоны отдыха для врачей и посетителей. Также в здании полностью заменили коммуникации, а в жаркую погоду его будет охлаждать современная система кондиционирования.

Программу реконструкции поликлиник планируют завершить до конца года.

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