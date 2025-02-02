В Москве после капитального ремонта открылись еще три поликлиники

После капитального ремонта в Москве открылись еще три поликлиники – в районах Басманный, Новокосино и Раменки. Также в Академическом построили новое здание. В обновленных медучреждениях установлено современное оборудование и улучшены условия как для пациентов, так и для врачей.

Кроме того, в медучреждениях установлены новые аппараты, такие как цифровой маммограф, который помогает выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, а также кнопки помощи, которые сразу сигнализируют медицинскому персоналу о нужде в экстренной помощи.

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