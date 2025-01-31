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31 января, 11:30

Город

"Москва. Инструкция по применению": как переехать в новую квартиру по программе реновации

"Москва. Инструкция по применению": как переехать в новую квартиру по программе реновации

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Если ваш дом включен в программу реновации, первым шагом станет выбор новой квартиры. Для этого необходимо записаться на ее осмотр через портал mos.ru или в центре информирования жителей.

После выбора жилья требуется оформить документы. На этом этапе помогут специалисты департамента городского имущества. Они подготовят договор, который подписывается в центре информирования, после чего новоселы получают ключи.

Для переезда можно бесплатно вызвать грузовую машину. Оформить заявку также можно онлайн.

Подробнее – в рубрике "Москва. Инструкция по применению".

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