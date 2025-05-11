Вице-президент ВСС Щеглеватых: полисы ОМС аннулируют из-за ошибок в учете данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне могут сталкиваться с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в личных данных после введения нового порядка персонифицированного учета лиц. Об этом РИА Новости заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

Он напомнил, что с декабря 2022 года в России все данные о застрахованных гражданах были внесены в единый реестр путем сбора информации из разных источников, включая Федеральную налоговую службу (ФНС), органы ЗАГС, Фонд пенсионного и социального страхования, Минобороны, МВД. Таким образом, для каждого формировалась одна учетная запись, в процессе чего выявлялись неточности.

"Страховые компании фиксировали порядка 30 тысяч неточностей в сведениях о гражданах и застрахованных лицах. Вся эта информация оперативно передавалась в Федеральный фонд ОМС. Сейчас, конечно, также периодически возникают такие ситуации, но их масштаб несравним с периодом внедрения новаций в персонифицированном учете застрахованных лиц", – уточнил Щеглеватых.

При возникновении проблемных ситуаций с полисом ОМС эксперт рекомендовал обращаться в страховые медицинские организации. По его словам, сегодня они "осуществляют не только консультирование застрахованных лиц по таким вопросам, но и непосредственное содействие в решении проблем, в том числе совместно с Федеральным фондом ОМС".

Ранее Минздрав предложил распространить по всей России возможность прикрепления к поликлинике через "Госуслуги". Для дистанционного прикрепления ребенка родителям необходимо будет предоставить данные свидетельства о рождении, полиса ОМС и СНИЛС. Гражданам старше 14 лет, помимо этих документов, нужно будет ввести данные паспорта.