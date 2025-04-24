Собянин открыл комплекс концерна "Калашников" в "Технополисе "Москва"

Новый производственный комплекс концерна "Калашников" заработал в Печатниках. Его открыл Сергей Собянин.

Цех стал очередным инновационным предприятием, действующим на базе особой экономической зоны "Технополис "Москва". Там уже локализовано более 220 компаний. На них создано свыше 22 тысяч рабочих мест.

Новое здание, где разместилось производство оружейного концерна, возвели с использованием современных технологий, которые позволяют экономить на электроэнергии и теплоснабжении.

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