Зеленский заявил, что допускает проведение выборов на Украине

Фото: ТАСС/FP/Alex Brandon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что допускает проведение выборов в стране. Он высказался об этом в ходе встречи с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Однако глава киевского режима уточнил, что для организации выборного процесса "потребуются условия безопасности". В частности, Зеленский указал, что открыт для проведения выборов после прекращения огня.

В ответ американский президент пошутил, что тоже попробует отменить президентские выборы в США через три с половиной года по причине военного конфликта.

"Вы говорите, что во время войны выборы невозможны. Позвольте мне просто сказать, что через три с половиной года, то есть если мы случайно окажемся в состоянии войны с кем-то, выборы больше не будут проводиться", – поиронизировал Трамп.

Вместе с тем украинский лидер обратил внимание, что у Киева есть определенные программы по закупке американского оружия и получению финансирования на эти цели. Он также выразил благодарность европейским странам, которые оплачивают это вооружение через программу НАТО, и назвал приобретение оружия у Штатов частью гарантий безопасности для Украины.

Встреча глав двух государств стартовала в Овальном кабинете Белого дома вечером 18 августа. Трамп обратил внимание, что, по его мнению, переговоры пройдут хорошо, но не станут последними.

Президент Штатов выразил уверенность в возможности трехсторонней встречи России, США и Украины, отметив стремление Москвы к урегулированию конфликта. По его словам, Путин и Зеленский хотят завершения кризиса, а урегулирование должно быть долгосрочным.

После диалога один на один к переговорам присоединятся европейские лидеры. К настоящему моменту в Белый дом уже прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, ряд глав европейских государств и генсек НАТО Марк Рютте.