24 ноября, 23:51

Политика
Белый дом: США и Украине осталось согласовать пару пунктов мирного плана

Большинство пунктов мирного плана США по Украине согласованы

Вашингтону и Киеву осталось проработать последние пару пунктов плана по урегулированию украинского конфликта. Большинство из них уже согласованы. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире Fox News.

Она вновь подчеркнула, что прошедшие в Женеве переговоры США и Украины прошли крайне продуктивно. Левитт выразила уверенность, что оставшиеся вопросы по проекту мирного урегулирования будут решены.

Вместе с тем в администрации США понимают, что мирный план также должен быть согласован российской стороной. В Вашингтоне надеются, что Москва одобрит американский проект. Левитт напомнила, что данный план разрабатывался с учетом позиций России и Украины.

Американские власти хотят, чтобы урегулирование состоялось как можно скорее. Президент США Дональд Трамп настроен крайне оптимистично относительно возможности завершения конфликта. Тем не менее планов по организации встречи Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского пока нет.

Глава США проявляет достаточную гибкость в вопросе обсуждений условий урегулирования конфликта, отметила Левитт. По ее словам, любая мысль о том, что Штаты не взаимодействуют с обеими сторонами в рамках разработки плана, является абсолютным заблуждением.

Она также отвергла критику мирного проекта со стороны американских и зарубежных политиков, подчеркнув, что те лишь наживаются на продолжении конфликта.

Представитель Белого дома добавила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа. Вашингтон продолжает продажу оружия странам НАТО в большом количестве, однако это не может продолжаться вечно.

Ранее США объявили о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. Он предполагал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Позже Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, по итогам которых мирное соглашение претерпело изменения. По данным СМИ, оно было сокращено до 19 пунктов.

США и Украина достигли прогресса в согласовании позиций по мирному плану

Сюжет: Переговоры по Украине
