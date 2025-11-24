Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 19:09

Политика

Ушаков назвал приемлемыми многие пункты плана США по Украине

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Многие пункты американского плана урегулирования на Украине, который обсуждался на Аляске, приемлемы для России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми", – цитирует его ТАСС.

Ушаков также обратил внимание, что в плане содержится большое количество пунктов, и они требуют обсуждения. Помощник президента отметил, что документ является предметом для многостороннего обсуждения.

"Ну как? Нам передали же какой-то проект, который обсуждается, и, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и наверняка с украинской стороны, и с американской, и с европейской, как хотите", – указал он.

Ушаков добавил, что с Москвой содержание документа еще не обсуждали.

20 ноября Вашингтон объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. Он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Позже Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, по итогам которых мирное соглашение претерпело изменения. По данным СМИ, оно было сокращено до 19 пунктов.

Кроме того, Евросоюз обнародовал свой дополненный мирный план по урегулированию украинского конфликта. В нем допускается вступление Украины в НАТО. Также в документе есть пункт, согласно которому Альянс не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

Читайте также


политика

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика