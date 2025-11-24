Ушаков назвал приемлемыми многие пункты плана США по Украине

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Многие пункты американского плана урегулирования на Украине, который обсуждался на Аляске, приемлемы для России. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Да, мы были ознакомлены с одним вариантом, который идет в русле тех пониманий, которые были достигнуты на Аляске. И поэтому я бы сказал, не все, но многие положения этого плана, они нам представляются вполне приемлемыми", – цитирует его ТАСС.

Ушаков также обратил внимание, что в плане содержится большое количество пунктов, и они требуют обсуждения. Помощник президента отметил, что документ является предметом для многостороннего обсуждения.

"Ну как? Нам передали же какой-то проект, который обсуждается, и, как вы знаете, он, естественно, будет подвергаться переработке, модификации и с нашей стороны, и наверняка с украинской стороны, и с американской, и с европейской, как хотите", – указал он.

Ушаков добавил, что с Москвой содержание документа еще не обсуждали.

20 ноября Вашингтон объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов. Он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

Позже Вашингтон и Киев провели переговоры в Женеве, по итогам которых мирное соглашение претерпело изменения. По данным СМИ, оно было сокращено до 19 пунктов.

Кроме того, Евросоюз обнародовал свой дополненный мирный план по урегулированию украинского конфликта. В нем допускается вступление Украины в НАТО. Также в документе есть пункт, согласно которому Альянс не будет размещать на украинской территории войска в мирное время.

