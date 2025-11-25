Форма поиска по сайту

25 ноября, 19:19

Политика
Белый дом: для мирного соглашения по Украине осталось проработать несколько деталей

В Белом доме рассказали о прогрессе в проработке мирного соглашения по Украине

Фото: 123RF.com/mesutdogan

США считают, что для достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом надо проработать несколько деликатных деталей. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в соцсети Х.

По ее словам, за последнюю неделю Штаты добились огромного прогресса на пути к урегулированию украинского конфликта.

"(Несколько деталей по мирному урегулированию – Прим. ред.) потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами", – добавила Левитт.

Вашингтон объявил о подготовке мирного плана по Украине, состоящего из 28 пунктов, 20 ноября. Документ предусматривал отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предполагал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Как писали СМИ, по итогам встречи мирный план сократился до 19 пунктов.

По словам неназванного американского чиновника, Киев согласился с условиями потенциального предложения Вашингтона. Он также указывал, что сторонам остается уладить "незначительные детали".

