ABC News: Украина согласилась с условиями мирного плана США

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украина согласилась с условиями потенциального мирного соглашения США по украинскому конфликту, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на американского чиновника.

"Есть некоторые незначительные детали, которые нужно уладить, но они согласились на мирное соглашение", – сказал собеседник СМИ.

Американский мирный план состоял из 28 пунктов. Среди них – отказ Украины от членства в НАТО, ограничение ее армии, возможное снятие санкций с России и признание российскими территориями Крыма, Донецка и Луганска.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между украинской и американской делегациями. По данным СМИ, по итогам встречи в соглашении осталось 19 пунктов. Правки внесли после интенсивных обсуждений.

Утверждалось, что из документа убрали пункт про передачу Донбасса России, а также другие "деликатные вопросы, касающиеся территории Украины".