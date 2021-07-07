Олег Газманов выразил готовность завершить музыкальную карьеру

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист России Олег Газманов заявил о возможном завершении музыкальной карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю о том, чтобы объявить о завершении музыкальной карьеры. Возможно, этот тур будет последним", – заявил исполнитель.

Газманов отметил, что не планирует использовать громкое объявление как способ привлечь зрителей на свои концерты.

Свою творческую деятельность музыкант начал в группе "Атлантик", также выступал с коллективами "Синяя птица", "Визит" и "Галактика". С 80-х годов Газманов работает с группой "Эскадрон".

На данный момент певец гастролирует с программой "7:0 в мою пользу". Она приурочена к 70-летнему юбилею Олега Газманова.

В начале июля российский музыкант и лидер группы "Ногу свело" Макс Покровский обвинил певца Диму Билана в отмене концерта коллектива. Из-за выступления последнего был закрыт клуб Roof Place в Санкт-Петербурге.