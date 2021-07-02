Менеджер опроверг информацию о госпитализации лидера группы "Воскресение"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Менеджер группы "Воскресение" Дмитрий Верховский заявил, что информация о госпитализации их лидера Алексея Романова с коронавирусом – ложь. Он также уточнил, что Романов вместе с остальными членами группы он готовится к большому турне по Сибири, сообщает Агентство "Москва".

"Это абсолютная неправда. Любят у нас выдумывать – если один артист находится в тяжелом состоянии, значит и все остальные заболели и умерли. Ничего подобного, все абсолютно нормально. Группа "Воскресение" готовится к большому турне по Сибири, как только будут отменены все ограничения. Все в боевой готовности, все здоровы", – сказал Верховский.

Новость о том, что Алексей Романов госпитализирован с COVID-19 и находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы, появилась в телеграм-каналах.

Ранее стало известно, что актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом. По словам его жены Ольги, он уже пять дней находится в тяжелом состоянии.

