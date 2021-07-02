Менеджер опроверг информацию о госпитализации лидера группы "Воскресение"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Менеджер группы "Воскресение" Дмитрий Верховский заявил, что информация о госпитализации их лидера Алексея Романова с коронавирусом – ложь. Он также уточнил, что Романов вместе с остальными членами группы он готовится к большому турне по Сибири, сообщает Агентство "Москва".
"Это абсолютная неправда. Любят у нас выдумывать – если один артист находится в тяжелом состоянии, значит и все остальные заболели и умерли. Ничего подобного, все абсолютно нормально. Группа "Воскресение" готовится к большому турне по Сибири, как только будут отменены все ограничения. Все в боевой готовности, все здоровы", – сказал Верховский.
Новость о том, что Алексей Романов госпитализирован с COVID-19 и находится в тяжелом состоянии в одной из клиник Москвы, появилась в телеграм-каналах.
Ранее стало известно, что актер и музыкант Петр Мамонов госпитализирован с коронавирусом. По словам его жены Ольги, он уже пять дней находится в тяжелом состоянии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: