Суд Ярославля допрашивает Мизулину по делу об угрозах от треш-стримера

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Кировский районный суд Ярославля допрашивает главу Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерину Мизулину по делу треш-стримера Аслана Дурдиева, которого обвиняют в угрозах ей убийством. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Допрос потерпевшей проходит в закрытом режиме, без представителей СМИ. По мнению суда, открытое заседание может привести к разглашению сведений о частной жизни участников судопроизводства.

По данным следствия, в июне 2021 года Дурдиев избил в прямом эфире 28-летнего местного жителя. На это отреагировала Мизулина, направив обращение в полицию. Позднее стример на онлайн-трансляции высказал в адрес главы ЛБИ угрозу физической расправы.

Защита подсудимого считает, что в словах мужчины не было угрозы. Кроме того, треш-стример позже принес извинения и по своей инициативе выплатил Мизулиной 10 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

