Юрий Лоза назвал ерундой информацию о его портрете в райдере Анны Седоковой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Композитор Юрий Лоза заявил, что в Сети существует много шуточных порталов, которые придумывают "всякую ерунду". Таким образом он отреагировал на информацию о наличии его портрета в райдере певицы Анны Седоковой, сообщает News.ru со ссылкой на комментарий исполнителя.

По словам Лозы, только ленивый не придумал какую-нибудь шутку в его адрес. Он напомнил, как про него шутили в Comedy Club, а также в шоу "Уральские пельмени".

Композитор считает, что он является хорошим объектом для шуток, поскольку однажды кто-то что-то сказал про него в одном из шоу. Во время показа тизера к передаче певец заметил, что часть информации подавалась как единое целое, из-за чего суть была искажена.

"Пришло время большой ржаки. Поэтому кто-то где-то придумал", – подытожил Лоза.

Ранее композитор предрек неудачу воссоединившейся группе Linkin Park, которая объявила о выходе первого за семь лет альбома и подготовке к мировому турне.

Лоза считает, что Linkin Park не сможет "дважды войти в одну реку". Он также рассказал, что не принадлежит к числу поклонников этой группы и не следит за творчеством музыкантов.

