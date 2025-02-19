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19 февраля, 17:45

Культура

Актриса Дарья Белоусова рассказала, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной

Актриса Дарья Белоусова рассказала, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной

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Актриса Дарья Белоусова рассказала, какими должны быть гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. Она отметила, что в современном мире важна личность и больше ничего. По словам артистки, ее женственность напрямую зависит от того, какой с ней мужчина. Она считает, что ее мужчине лучше всего быть сильнее, чем она.

Большое интервью с Дарьей Белоусовой выйдет в среду, 19 февраля, в эфире телеканала Москва 24.

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