Актриса Дарья Белоусова рассказала, какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной

Актриса Дарья Белоусова рассказала, какими должны быть гармоничные отношения между мужчиной и женщиной. Она отметила, что в современном мире важна личность и больше ничего. По словам артистки, ее женственность напрямую зависит от того, какой с ней мужчина. Она считает, что ее мужчине лучше всего быть сильнее, чем она.

Большое интервью с Дарьей Белоусовой выйдет в среду, 19 февраля, в эфире телеканала Москва 24.