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18 февраля, 16:45

Культура

В МХТ имени Чехова представили новый спектакль "Жил. Был. Дом"

В МХТ имени Чехова представили новый спектакль "Жил. Был. Дом"

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В репертуаре МХТ имени Чехова скоро появится новая постановка – "Жил. Был. Дом". Спектакль представили Константин Хабенский и Александр Цыпкин, которые работали над проектом вместе.

Сначала зрителям покажут киноверсию. Ее премьера состоится 14 мая в 100 городах России, а уже 15 мая постановка выйдет на сцене театра. Спектакль расскажет 11 историй жителей многоэтажки, которых объединяет одно событие. Среди персонажей – не только люди, но и животные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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