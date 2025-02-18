В МХТ имени Чехова представили новый спектакль "Жил. Был. Дом"

В репертуаре МХТ имени Чехова скоро появится новая постановка – "Жил. Был. Дом". Спектакль представили Константин Хабенский и Александр Цыпкин, которые работали над проектом вместе.

Сначала зрителям покажут киноверсию. Ее премьера состоится 14 мая в 100 городах России, а уже 15 мая постановка выйдет на сцене театра. Спектакль расскажет 11 историй жителей многоэтажки, которых объединяет одно событие. Среди персонажей – не только люди, но и животные.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.