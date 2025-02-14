Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 16:45

Культура

"Сити": какие театральные премьеры стоит посмотреть

"Сити": какие театральные премьеры стоит посмотреть

Третий фестиваль школьных театров "Живая сцена" проходит в Москве

"Сити": подборка театральных премьер февраля

Премьера спектакля "В ожидании сердца" состоялась в Театре-студии Всеволода Шиловского

"Это Москва. Люди": Павел Табаков

"Культура за 100 секунд": концерт квартета "Каприччио" пройдет в Музее Островского

Актер Данил Стеклов рассказал о своем отношении к классике

"Интервью": Данил Стеклов – об отношении к проектам со своим участием

"Сити": фильмы, которые вышли в кинопрокат на этой неделе

"Сити": подборка российских кинопремьер

Команда проекта "Сити" составила подборку театральных премьер Москвы, которые стоит посмотреть.

В театре Et Cetera состоялась премьера спектакля "Закрытая комната" по пьесе молодого драматурга Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате". Режиссером постановки выступил Владимир Скворцов. Ее можно будет посмотреть 25 февраля, 14 и 23 марта.

В Государственном академическом театре имени Моссовета покажут спектакль под названием "Щастье". Режиссером является заслуженная артистка России Алла Сигалова. Постановка создана по мотивам ключевых произведений поэта Владимира Маяковского. Показы состоятся 15 февраля, 2 и 15 марта.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуратеатрвидеоНаталия ШкодаРоман КарловДавид Виннер
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика