"Сити": какие театральные премьеры стоит посмотреть

Команда проекта "Сити" составила подборку театральных премьер Москвы, которые стоит посмотреть.

В театре Et Cetera состоялась премьера спектакля "Закрытая комната" по пьесе молодого драматурга Татьяны Загдай "Человек в закрытой комнате". Режиссером постановки выступил Владимир Скворцов. Ее можно будет посмотреть 25 февраля, 14 и 23 марта.

В Государственном академическом театре имени Моссовета покажут спектакль под названием "Щастье". Режиссером является заслуженная артистка России Алла Сигалова. Постановка создана по мотивам ключевых произведений поэта Владимира Маяковского. Показы состоятся 15 февраля, 2 и 15 марта.

Подробнее – в программе "Сити".