"Сити": подборка концертов недели в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку концертов, которые состоятся на этой неделе в Москве. Композитор и продюсер Игорь Матвиенко будет выступать в Кремлевском дворце в течение трех дней в честь празднования своего 65-летия. Ожидается, что на сцену также выйдут и секретные гости.

Между тем Елена Ваенга выступит в ДК "Яуза" 22 февраля и 8 марта даст большой концерт в Театре эстрады, а 23 февраля группа "Аукцыон" сыграет на площадке 1930 Moscow.

Подробнее – в программе "Сити".