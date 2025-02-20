"Сити": какие новинки посмотреть в кино и онлайн

Команда проекта "Сити" составила подборку интересных новинок кино – от исторических драм до фантастических боевиков.

На больших экранах выходит документально-художественный фильм "Екатерина Великая", посвященный последней правящей императрице России. Лента рассказывает о превращении робкой немецкой принцессы во влиятельную государыню.

Еще одна премьера – драмеди "Капитан Крюк". История о бывшем хоккеисте, который возвращается в родной город и сталкивается с неожиданной правдой. В главных ролях – Роман Курцын и Ева Смирнова, известная по "Чебурашке".

Поклонникам постапокалипсиса стоит обратить внимание на "Последнего Ронина" – экшен с Юрием Колокольниковым в духе "Безумного Макса".

Подробнее – в программе "Сити".