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20 февраля, 13:45

Культура

"Сити": какие новинки посмотреть в кино и онлайн

"Сити": какие новинки посмотреть в кино и онлайн

"Моя Москва": Маргарита Шубина. Часть 1

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"Культура за 100 секунд": фестиваль природы "Первозданная Россия" открылся в Москве

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Команда проекта "Сити" составила подборку интересных новинок кино – от исторических драм до фантастических боевиков.

На больших экранах выходит документально-художественный фильм "Екатерина Великая", посвященный последней правящей императрице России. Лента рассказывает о превращении робкой немецкой принцессы во влиятельную государыню.

Еще одна премьера – драмеди "Капитан Крюк". История о бывшем хоккеисте, который возвращается в родной город и сталкивается с неожиданной правдой. В главных ролях – Роман Курцын и Ева Смирнова, известная по "Чебурашке".

Поклонникам постапокалипсиса стоит обратить внимание на "Последнего Ронина" – экшен с Юрием Колокольниковым в духе "Безумного Макса".

Подробнее – в программе "Сити".

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