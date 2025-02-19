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19 февраля, 00:00

Культура

Премьера детективного фильма "Красный шелк" прошла в кинотеатре "Октябрь"

Премьера детективного фильма "Красный шелк" прошла в кинотеатре "Октябрь"

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В кинотеатре "Октябрь" состоялся премьерный показ шпионского детектива "Красный шелк". По сюжету действие происходит в 1927 году в Транссибирском экспрессе, который перевозит секретные документы и пассажиров. Среди них – шпионы и наемные убийцы.

Главные роли исполнили Милош Бикович и Глеб Калюжный. Также в картине можно увидеть Гошу Куценко, Елену Подкаминскую и Ярослава Могильникова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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