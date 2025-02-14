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14 февраля, 13:45

Культура

"Сити": подборка театральных премьер февраля

"Сити": подборка театральных премьер февраля

Премьера спектакля "В ожидании сердца" состоялась в Театре-студии Всеволода Шиловского

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Команда проекта "Сити" составила подборку интересных театральных премьер Москвы.

В Московском театре "Мастерская Петра Фоменко" прошла премьера спектакля "Светлые души или о том, как написать рассказ". Постановка сочетает классические традиции русского драматического театра и современный режиссерский взгляд Михаила Крылова. Следующие показы пройдут 17 и 28 февраля.

В Московском драматическом театре имени Гоголя представили спектакль "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Постановку осуществил Кирилл Пирогов. История о семейных отношениях и поиске себя продолжит идти 21 февраля и 7 марта.

Подробнее – в программе "Сити".

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