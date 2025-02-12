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12 февраля, 20:00

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В Музее Москвы представили уникальные экспозиции в рамках музейной недели

В Музее Москвы представили уникальные экспозиции в рамках музейной недели

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В Музее Москвы проходит сразу несколько выставок, посвященных истории и культуре столицы. Среди них – экспозиция "Искусство в масштабе" с мозаиками и фресками, а также "Москва без окраин", рассказывающая о районах Перово и Новогиреево.

Посетители могут увидеть редкие фотографии советских звезд, артефакты из быта москвичей прошлых эпох и даже фрагменты мозаики с фасада бассейна ЦСКА. Вход в музей сегодня свободный в рамках Московской музейной недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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