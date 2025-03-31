"Культура за 100 секунд": выставка "От документа к символу" проходит в центре Béton

В центре визуальной культуры Béton проходит выставка "От документа к символу. Военная фотография 1850–1950-х годов". Она рассказывает о том, как менялся военный фоторепортаж: от простой фиксации событий до культовых снимков, которые стали символом своего времени. В экспозиции представлено 90 фотографий.

Между тем в "Художественном" можно посмотреть фильмы гонг-конгского режиссера Вонга Кар-Вая. Например, 31 марта там покажут драмеди "Чунгкингский экспресс".

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