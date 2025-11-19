Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА

Фото: ТАСС/AP/Jae C. Hong

Американский баскетболист Леброн Джеймс, выступающий за команду "Лос-Анджелес Лейкерс", установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству сезонов, сыгранных в регулярном чемпионате. Об этом сообщает "Газета.ру".

40-летний спортсмен впервые с начала сезона-2025/26 был включен в состав первой пятерки на матч против "Юты Джаз". Таким образом, Джеймс принимает участие уже в 23-м сезоне в НБА. По этому критерию он обошел американского баскетболиста Винса Картера, который выступал в регулярном чемпионате 22 сезона подряд с 1998 по 2020 год.

Джеймс пропустил начало регулярного чемпионата из-за раздражения нерва в ягодичной мышце. 6 ноября его допустили к тренировкам.

Команда "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче против "Юты Джаз" одержала победу со счетом 140:126. Американец оформил дабл-дабл, набрав 11 очков и отдав 12 результативных передач. В прошлом сезоне Джеймс сыграл 70 матчей.

Ранее баскетболист заявил, что на время отказывается от ведения социальных сетей из-за большого количества негатива. Трехкратный олимпийский чемпион опубликовал у себя на странице пост агента Рича Клеймана, в котором говорится о том, что сейчас в мире распространяется очень много ненависти и негатива.

