02 апреля, 07:20

РАН: онковакцина будет ускорять лечение пациента

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Процесс лечения пациентов с онкологическими заболеваниями будет ускорен благодаря применению персонализированной вакцины от рака. Об этом ТАСС заявил академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

По его словам, использование такой вакцины на практике позволит получать больше сведений о состоянии пациента. Также в дальнейшем препараты будут совершенствоваться.

Онищенко добавил, что сейчас в России все чаще применяют иммунотерапию – в борьбу со злокачественными клетками включают иммунную систему человека. Академик подчеркнул, что процесс деления клеток в организме происходит постоянно и каждые 7 лет они обновляются.

Ранее первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Ее обладателем стал 60-летний житель Курской области с меланомой кожи.

Сейчас мужчина проходит курс иммунотерапии. Однако, несмотря на лечение, все еще сохраняется высокий риск дальнейшего развития заболевания. Кроме того, медики допускают ограниченность эффективности терапии, в связи с чем рассматривают применение персонализированного препарата как средство для контроля болезни.

Первый в России пациент получил вакцину от рака

