02 апреля, 08:08

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Владимир Путин направил президенту Белоруссии Александру Лукашенко поздравление по случаю Дня единения народов двух государств. Соответствующее письмо появилось на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, за три десятилетия с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии государства проделали большую работу для развития двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что меры по продвижению интеграционных процессов, которые обсуждались на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства, соответствуют интересам россиян и белорусов.

Путин добавил, что у граждан России и Белоруссии равные права и возможности в Союзном государстве.

По словам президента, Москва и Минск согласовывают основные параметры макроэкономической, социальной и денежно-кредитной политики. Также они вместе работают над усилением обороны и безопасности.

Глава государства пожелал Лукашенко успехов и здоровья, а белорусскому народу – процветания.

Ранее Лукашенко заявил, что никакая сила не сможет разорвать союз республики и Москвы. Он пояснил, что в РФ звучат мнения, что кто-то пытается оторвать Белоруссию от России. Однако он подчеркнул, что сложившиеся обстоятельства "связали две страны воедино" – вероятно, "на долгие-долгие десятилетия и века".

