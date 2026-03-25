25 марта, 08:41

Открылась продажа билетов на электрички между Россией и Белоруссией

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские железные дороги сообщили о старте продажи билетов на электрички из Смоленска в белорусские Витебск и Оршу, следует из заявления пресс-службы компании.

Поезда начнут ходить со 2 апреля и будут совершать до трех рейсов ежедневно в обоих направлениях. Стоимость проезда от Смоленска до Орши составит 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – цена начинается от 435 рублей.

Владимир Путин и его лидер Белоруссии Александр Лукашенко объявили о запуске пригородных поездов между государствами в рамках заседания Высшего госсовета Союзного государства, прошедшего в конце февраля. Данный шаг, по мнению глав двух государств, улучшит туризм, культурный обмен и упростит поездки жителей двух стран к родным или на отдых.

Еще одно направление, которое откроется в апреле, позволит москвичам отправляться напрямую в Крым. С 24-го числа следующего месяца между Москвой и Евпаторией начнет курсировать сезонный поезд "Таврия". Маршрут состава включит в себя остановки в Воронеже и Ростове-на-Дону.

