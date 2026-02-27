"Новости дня": Россия и Белоруссия восстановят прямое железнодорожное сообщение

На заседании Высшего госсовета Союзного государства в Александровском зале Кремля президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко объявили о запуске новых пригородных поездов. Это позволит улучшить туризм, культурный обмен и упростит поездки жителей двух стран к родным или на отдых.

Лидеры также обсудили вопросы импортозамещения, развитие машиностроения, микроэлектроники и оптики, а также совместную внешнюю политику и безопасность. Подробнее – в программе "Новости дня".