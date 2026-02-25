В Московском академическом театре сатиры представили спектакль "Невиновный"

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов прокомментировал новый спектакль "Невиновный", поставленный в учреждении. По его словам, герой сталкивается с трудностями памяти, а зритель сам оценивает его положительные и отрицательные черты.

Актриса Янина Студилина добавила, что спектакль показывает, как быстро меняется отношение людей к окружающим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.