15 декабря, 08:45Культура
Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию русской живописи XIX–XX веков
В Москве состоятся крупные торги произведениями искусства. Аукционный дом представит впечатляющую коллекцию русской живописи XIX и XX веков, общая стоимость которой достигает 2,5 миллиарда рублей.
Среди ключевых лотов – знаменитый "Портрет Д. Г. фон Дервиза" работы Валентина Серова, оцененный в 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). Также в коллекции представлены произведения других выдающихся русских художников.
