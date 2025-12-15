Форма поиска по сайту

15 декабря, 08:45

Культура

Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию русской живописи XIX–XX веков

Московский аукционный дом выставит на торги коллекцию русской живописи XIX–XX веков

В Москве состоятся крупные торги произведениями искусства. Аукционный дом представит впечатляющую коллекцию русской живописи XIX и XX веков, общая стоимость которой достигает 2,5 миллиарда рублей.

Среди ключевых лотов – знаменитый "Портрет Д. Г. фон Дервиза" работы Валентина Серова, оцененный в 1,5 миллиона долларов (около 120 миллионов рублей). Также в коллекции представлены произведения других выдающихся русских художников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

