Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" певца Александра Маршала

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Владимир Путин удостоил певца Александра Маршала орденом "За заслуги в культуре и искусстве", следует из указа российского президента.

В документе уточняется, что Маршал награжден за развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

В 1987–1998 годах музыкант входил в состав рок-группы "Парк Горького". Она выступала преимущественно в США, исполняя англоязычную музыку. В 1995 году певец выпустил дебютный сольный альбом с русскоязычными песнями "От берега до берега". С 2015 года Маршал ведет программу "Легенды армии" на телеканале "Звезда".

Он является заслуженным артистом России и четырехкратным лауреатом музыкальной премии "Золотой граммофон", награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Ранее Путин наградил российских теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Спортсменки были удостоены награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

