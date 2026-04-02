Онлайн-сервис на mos.ru упростил проверку документов по сделкам с недвижимостью

С сентября 2025 года жители Москвы могут использовать новый онлайн-сервис для предварительной проверки планируемой сделки с недвижимостью, в которой участвуют несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, на соответствие требованиям законодательства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сервис размещен на портале mos.ru и дает возможность провести такую проверку самостоятельно, без личного визита в центр госуслуг. Он доступен всем пользователям: как имеющим учетную запись на mos.ru любого уровня, так и неавторизованным посетителям.

"В 2024 году более 21 тысячи горожан обратились за консультациями по вопросу проверки соответствия планируемой сделки законодательным требованиям в центры госуслуг. Новый сервис упрощает эту процедуру: теперь вместо очного приема и консультации житель может получить предварительную оценку в режиме онлайн. За время работы сервиса им воспользовались более 12 тысяч раз. Чаще всего заявители обращались к категории для проверки сделок с имуществом детей старше 14 лет – свыше 8,2 тысячи запросов", – сообщила председатель комитета госуслуг Москвы Елена Шинкарук.

Для граждан, планирующих сделку с недвижимостью, собственником которой полностью или частично выступает ребенок либо недееспособное лицо, обязательно получение разрешения органа опеки и попечительства, поскольку необходимо учитывать множество факторов.

В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что для проверки возможности согласования сделки требуется заполнить электронную форму на портале mos.ru, указав основные параметры сделки и характеристики объекта: сведения о стоимости, площади и месте расположения. Система в кратчайшее время анализирует введенные данные и выдает уведомление о наличии либо отсутствии нарушений прав ребенка или недееспособного гражданина в зависимости от ситуации.

Результаты проверки авторизованные пользователи портала могут сохранить или распечатать. Если нарушений не выявлено, сервис информирует пользователя о дальнейших действиях: посещении центра госуслуг с пакетом документов для подачи заявления и получении юридически значимого документа.

Также на портале mos.ru появился новый сервис Главархива Москвы. С помощью данного сервиса жители столицы и Подмосковья могут найти сведения о том, где хранятся кадровые документы. На нем доступны первые и последние даты документов по личному составу, их переименования, подчиненность организаций, контакты.