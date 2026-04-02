Временно закрыт причал "Парк "Фили" из-за сброса воды в водохранилищах

Временно не работает причал "Парк "Фили" на 1-м маршруте. Электросуда следуют только по маршруту "Киевский" – "Сердце Столицы". Об этом сообщил в телеграм-канале Дептранс Москвы.

В департаменте пояснили, что в период весеннего половодья водохранилища сбрасывают большие объемы воды, из-за чего возможны ограничения в работе причалов речного электротранспорта.

Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров.

В конце прошлого месяца в Москве усилили контроль за причалами, набережными и тоннелями на время весеннего половодья. В городе реализовали комплекс превентивных мер, чтобы не допустить подтопления инженерных сооружений.

Были проведены работы по техническому обслуживанию насосного оборудования в транспортных тоннелях и подземных переходах. Осуществлены мероприятия по благоустройству смотровых и дренажных колодцев, а также очистка зумпфов от осадка и загрязнений.