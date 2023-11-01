Вход в Музей кино на ВДНХ будет бесплатным во время работы форума "Россия"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Вход на постоянную экспозицию Музея кино на ВДНХ будет бесплатным во время работы международной выставки-форума "Россия". Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

"Вход на новые выставки и постоянную экспозицию будет свободным для всех гостей ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года", – говорится в сообщении.

Гости смогут посетить экспозицию "Лабиринт истории", которая расскажет о главных событиях первого столетия российского кинематографа. Также музей пригласил посмотреть на такие выставки, как "Кабинет Сергея Эйзенштейна", "Время Побед", представляющее собрание наград отечественного кинематографа.

С 13 ноября в музее заработает выставка, которую посвятили фильму "Трудно быть богом" Алексея Германа, а в декабре – выставочный проект "Наши люди. Вселенная персонажей Леонида Гайдая" к 100-летию режиссера.

Международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября, она продлится до 12 апреля 2024 года. Как уточнял Сергей Собянин, на мероприятии будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется столица.

На ВДНХ готовятся к открытию выставки "Россия"